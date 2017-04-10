СМИ: бывший мексиканский губернатор арестован во Флоренции

РИМ, 10 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Бывший губернатор мексиканского штата Тамаулипас 60-летний Томас Яррингтон, который в 2013 году был обвинен в получении многомиллионных взяток от наркокартелей, арестован во Флоренции, сообщила в понедельник местная газета Nazione. © Fotolia/ EugeneF Власти США задержали прокурора мексиканского штата

По информации издания, Яррингтон был арестован в воскресенье вечером в самом центре Флоренции, где он находился в компании с гражданином польского происхождения. При аресте он предъявил поддельное водительское удостоверение на чужое имя.

В течение последних пяти лет Яррингтон скрывался от правоохранительных органов. По данным американских властей, он начал брать взятки у наркоторговцев еще в бытность мэром города Матаморос на границе с США, а будучи губернатором штата Тамаулипас лишь расширил свою противозаконную деятельность. В мае 2013 года он был приговорен в США к двум срокам пожизненного тюремного заключения по обвинению в контрабанде наркотиков, банковском мошенничестве, рэкете и отмывании денег. Ожидается, что он будет передан мексиканским властям.