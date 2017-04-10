В ЛНР обвинили Киев нежелании разводить силы в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики не намерены разводить силы и средства на участке в районе Станицы Луганской в Донбассе, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

Разведение сил в Станице Луганской было запланировано на 6 апреля. В пятницу официальный представитель Минобороны Украины по вопросам военной операции в Донбассе Андрей Лысенко заявил, что разведение сил в районе Станицы Луганской сорвано обстрелами со стороны ополченцев и в ближайшее время проводиться не будет. Как заявили в ЛНР, Киев ищет надуманные поводы, чтобы не отводить силы в этом районе.

"Так, в районе населенного пункта Станица Луганская наблюдатели ОБСЕ зафиксировали наличие БМП-1 в лесополосе, в пределах участка разведения", — сказал Марочко.

По его словам, украинские силовики продолжают размещать технику и вооружение вблизи линии соприкосновения в данном районе. Он утверждает, что в район населенного пункта Валуйское Станично-Луганского района в зону ответственности 14-й бригады украинских силовиков прибыла колонна военной техники в составе трех танков, четырех БМП и двух автомобилей с личным составом до роты.

"Данные факты говорят только о том, что украинская сторона в принципе не собирается осуществить разведение сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская", — подчеркнул Марочко.