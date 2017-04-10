СМИ: отель в Гамбурге отказал делегации Трампа в размещении

БЕРЛИН, 10 апр — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Отель класса "люкс" "Четыре времени года" в Гамбурге отказал делегации президента США Дональда Трампа в размещении, причина не называется, сообщает в понедельник издание Hambyrger Abendblatt. Трамп собирается в Гамбург на саммит "группы двадцати", он пройдет 7 и 8 июля.

Сообщается, что на встрече глав МИД стран ОБСЕ в декабре 2016 года госсекретарь США Джон Керри останавливался именно в этой гостинице и остался доволен приемом. По информации газеты, которая ссылается на источники среди организаторов масштабного мероприятия, Трамп может переночевать в Берлине — "по соображениям безопасности". Как правило, гости такого уровня останавливаются в отеле "Адлон" напротив Бранденбургских ворот и по соседству с посольством США. Но берлинский отель пока не получал никаких запросов на размещение из Вашингтона. При этом источники в полиции говорят, что все главы государств, которые принимают участие в гамбургском саммите, будут жить в центре ганзейского города.

Помимо американской, еще одна делегация пока остается без мест — российская. Как пишет газета, россияне на встрече министров ОБСЕ жили в гостинице "Атлантик". Где будут размещены представители Москвы в этот раз, изданию пока не известно.

Сообщается также, что в общей сложности для саммита необходимо около 9 тысяч гостиничных номеров, а спрос на номера категории "пять звезд" в Гамбурге сейчас выше, чем предложение.