Замглавы МИД Сирии объяснил, почему арабские страны поддержали атаку США

Удар США по авиабазе в Сирии (361)

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Правительства ряда арабских стран поддержали удары США в Сирии из-за страха потерять собственную власть, так как США выступают ее защитником, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал аль-Микдад.

"США не стоит радоваться, что какие-то короли или правители поддержали подобную агрессию, потому что те просто боятся за себя", — заявил аль-Микдад.

По его словам, такие государства, как Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ и Турция "прислуживают" Вашингтону за то, что тот их защищает. "За это режимы платят американской политике выкуп в миллиарды долларов в ущерб развитию своих стран", — заявил замглавы сирийского МИД.

Микдад отметил, что мнение таких государств Дамаск не интересует. "Мы не видим ценности в таких заявлениях, потому что они отражают не мнение народов, а мнение режимов, судьба которых связана с американской поддержкой", — сказал он.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.

Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.

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