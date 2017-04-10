Замглавы МИД Сирии объяснил, почему арабские страны поддержали атаку США

ДАМАСК, 10 апр — РИА Новости. Правительства ряда арабских стран поддержали удары США в Сирии из-за страха потерять собственную власть, так как США выступают ее защитником, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД Сирии Фейсал аль-Микдад.
"США не стоит радоваться, что какие-то короли или правители поддержали подобную агрессию, потому что те просто боятся за себя", — заявил аль-Микдад.
По его словам, такие государства, как Саудовская Аравия, Иордания, ОАЭ и Турция "прислуживают" Вашингтону за то, что тот их защищает. "За это режимы платят американской политике выкуп в миллиарды долларов в ущерб развитию своих стран", — заявил замглавы сирийского МИД.
Микдад отметил, что мнение таких государств Дамаск не интересует. "Мы не видим ценности в таких заявлениях, потому что они отражают не мнение народов, а мнение режимов, судьба которых связана с американской поддержкой", — сказал он.
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб 4 апреля. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет.
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.
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Спустя сутки после американского ракетного удара самолеты Военно-воздушных сил Сирии возобновили вылеты с аэродрома Шайрат.
Авиабаза функционирует в штатном режиме, самолеты выполняют боевые вылеты, нанося удары по местам дислокации террористов, и возвращаются на аэродром.
Удар крылатыми ракетами по сирийскому аэродрому США нанесли в ночь на 7 марта.
Согласно данным высокопоставленного чиновника в Пентагоне, в результате удара были уничтожены порядка 20 сирийских самолетов.
Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы.
По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров.
Сирийские вооруженные силы заявили, что в результате ракетного обстрела погибли десять сирийских военнослужащих.
При ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция.
Однако часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, серьезно не пострадала и взлетно-посадочная полоса.
Совет Безопасности ООН в тот же день провел специальное заседание в связи с ракетным ударом, нанесенным США по авиабазе в Сирии.
Во время экстренного заседания Россия призвала США остановить агрессию в Сирии и начать борьбу с терроризмом.
Минобороны России после американского удара по сирийской территории сообщило о планах по укреплению и повышению эффективности системы ПВО в Сирии.