Украинские силовики обстреляли пригород Горловки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли поселок Доломитное в пригороде Горловки, сгорел жилой дом, заявил в понедельник журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Сегодня в 09.30 утра в результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) Доломитного полностью сгорел жилой дом по улице Железнодорожная", — сказал Басурин.

По его словам, также за минувшие сутки обстрелам подверглись Докучаевск, Ясиноватая, Яковлевка и Крутая Балка. По ним было выпущено 55 мин и снарядов.

"Противник выпустил 22 танковых снаряда по Докучаевску, где повреждения получил жилой дом по улице Энгельса, и 33 мины по району Ясиноватой, Яковлевке и Крутой Балке с целью срыва проведения восстановительных работ на линии электропередачи", — добавил Басурин.