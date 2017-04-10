Итоги выборов: Южная Осетия выбрала нового президента и новое название

ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Граждане Южной Осетии в ходе прошедшего накануне голосования выбрали себе нового президента. Им стал спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший, согласно предварительным итогам, почти 58% голосов.
Его соперник, действующий президент Леонид Тибилов набрал лишь 30%. Победа Бибилова стала во многом неожиданной, специалисты предрекали второй тур, в котором Бибилов и Тибилов должны были бороться за кресло главы государства.
Одновременно с выборами в республике состоялся референдум о присвоении Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания", за это проголосовало 78% избирателей.
Новый президент и новое название
Кандидатами на пост президента были зарегистрированы трое — действующий президент, спикер парламента, а также сотрудник КГБ Алан Гаглоев.
Все кандидаты поддерживали нынешний внешнеполитический курс, ориентированный на Россию, и выступали в целом за улучшение социально-экономического положения граждан. Все трое говорили о необходимости создания новых рабочих мест, повышения зарплат, пенсий — в программе каждого так или иначе говорится о задаче газифицировать и снабдить водой все уголки Южной Осетии. Разница заключалась лишь в акцентах и в форме подачи.
Эксперты не ожидали, что кому-то из кандидатов удастся набрать более 50% голосов и предрекали второй тур, однако Бибилов набрал значительно больше, чем рассчитывали политологи.
По ее словам, явка на выборах была довольно высокой и составила 81%. Для признания выборов состоявшимися требовалось, чтобы на участки пришли не менее половины из 32,7 тысячи зарегистрированных избирателей.
В ЦИК сообщили, что окончательные результаты голосования будут озвучены в течение пяти дней и призвали не проводить митингов во время подведения итогов выборов.
Одновременно с выборами в Южной Осетии состоялся референдум о присвоении республике равнозначного названия "Государство Алания". По данным ЦИК, за это решение проголосовало 78% избирателей, против — 20%. Инициатором референдума о переименовании выступал Тибилов. По его мнению, переименование республики в Аланию может создать условия для ее вхождения в состав РФ.
Нарушений не зафиксировано
Миссия наблюдателей от Госдумы РФ не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, заявил на пресс-конференции в Цхинвале глава делегации Николай Говорин.
"Каких-либо недостатков, способных оказать влияние на результаты, нами не зарегистрировано", — сказал Говорин. По его словам, делегация депутатов "отмечает высокий уровень организации выборного процесса, а также высокий уровень гарантий волеизъявления народа Южной Осетии".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что президентские выборы в Южной Осетии были абсолютно политически конкурентными и прозрачными.
В наблюдении за выборами принимали участие около 80 зарубежных наблюдателей, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Всего было открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России.
Первые политические заявления
Бибилов уже сделал несколько политических заявлений. В частности, по его словам, Южная Осетия продолжит обсуждать с Россией перспективы проведения референдума о вступлении в состав РФ.
Он напомнил, что через три года будет 100 лет, как осетины живут "в разных политических единицах". "Считаю это абсолютно неправильным. В любом случае… референдум будем обсуждать с Российской Федерацией", — подчеркнул Бибилов.
Он также выразил уверенность, что отношения Южной Осетии и России не претерпят изменений. "Отношения с Российской Федерацией не могут претерпеть каких-то изменений в худшую сторону. Наоборот, мы их будем наращивать", — сказал Бибилов.
Также он заявил, что на посту главы государства намерен прежде всего наладить взаимодействие между ветвями власти в республике.
Возможные кадровые перестановки
Изменений политики Южной Осетии в отношении России при новом лидере республики не будет, однако обновление кадрового состава руководства страны не исключено, заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Что касается возможного референдума по вопросу вхождения республики в состав РФ (заявление о его проведении в 2017 году подписали Тибилов и Бибилов), эксперт отметил, что сейчас эта тема не является актуальной.
"Присоединение к России зависит не только от воли народа Южной Осетии, но и от возможностей и желания России. Пока что такого нет", — подчеркнул Скаков. Тем не менее, эксперт уверен, что финансирование республики со стороны России сохранится.
Подробнее о процедуре выборов президента в Южной Осетии читайте в справке РИА Новости >>