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Итоги выборов: Южная Осетия выбрала нового президента и новое название

Сюжет:
Выборы президента в Южной Осетии (38)
14:1110.04.2017
(обновлено: 14:16 10.04.2017)
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Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики
© Sputnik/ Наталья Айриян
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ЦХИНВАЛ, 10 апр – РИА Новости. Граждане Южной Осетии в ходе прошедшего накануне голосования выбрали себе нового президента. Им стал спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший, согласно предварительным итогам, почти 58% голосов.

Его соперник, действующий президент Леонид Тибилов набрал лишь 30%. Победа Бибилова стала во многом неожиданной, специалисты предрекали второй тур, в котором Бибилов и Тибилов должны были бороться за кресло главы государства.

Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики.
© Sputnik
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Эксперт не ждет изменений в политике Южной Осетии в отношении России
По оценкам экспертов, изменений политики Южной Осетии в отношении России при новом лидере не будет, однако обновление кадрового состава руководства страны не исключено.

Одновременно с выборами в республике состоялся референдум о присвоении Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания", за это проголосовало 78% избирателей.

Новый президент и новое название

Кандидатами на пост президента были зарегистрированы трое — действующий президент, спикер парламента, а также сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

Все кандидаты поддерживали нынешний внешнеполитический курс, ориентированный на Россию, и выступали в целом за улучшение социально-экономического положения граждан. Все трое говорили о необходимости создания новых рабочих мест, повышения зарплат, пенсий — в программе каждого так или иначе говорится о задаче газифицировать и снабдить водой все уголки Южной Осетии. Разница заключалась лишь в акцентах и в форме подачи.

Эксперты не ожидали, что кому-то из кандидатов удастся набрать более 50% голосов и предрекали второй тур, однако Бибилов набрал значительно больше, чем рассчитывали политологи.

Анатолий Бибилов после выборов президента и референдума по переименованию республики в Государство Алания
© Sputnik/ Наталья Айриян
Бибилов заявил о желании народа Южной Осетии вернуться в состав России
"По предварительным данным, Бибилов набирает 57,98%, Леонид Тибилов 30%, Алан Гаглоев 11,01%", — сказала журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева.

По ее словам, явка на выборах была довольно высокой и составила 81%. Для признания выборов состоявшимися требовалось, чтобы на участки пришли не менее половины из 32,7 тысячи зарегистрированных избирателей.

В ЦИК сообщили, что окончательные результаты голосования будут озвучены в течение пяти дней и призвали не проводить митингов во время подведения итогов выборов.

Одновременно с выборами в Южной Осетии состоялся референдум о присвоении республике равнозначного названия "Государство Алания". По данным ЦИК, за это решение проголосовало 78% избирателей, против — 20%. Инициатором референдума о переименовании выступал Тибилов. По его мнению, переименование республики в Аланию может создать условия для ее вхождения в состав РФ.

Нарушений не зафиксировано

Миссия наблюдателей от Госдумы РФ не зафиксировала нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования, заявил на пресс-конференции в Цхинвале глава делегации Николай Говорин.

"Каких-либо недостатков, способных оказать влияние на результаты, нами не зарегистрировано", — сказал Говорин. По его словам, делегация депутатов "отмечает высокий уровень организации выборного процесса, а также высокий уровень гарантий волеизъявления народа Южной Осетии".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что президентские выборы в Южной Осетии были абсолютно политически конкурентными и прозрачными.

Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Бибилов рассказал, как будет строить отношения Цхинвала с Москвой
"Мы приветствуем проведение выборов президентских в Южной Осетии, мы констатируем, что это был абсолютно политически конкурентный демократический избирательный процесс, достаточно прозрачные и действительно конкурентные выборы. Еще большее удовлетворение у нас вызывает то, что основная конкуренция велась между двумя кандидатами, которые являются убежденными сторонниками дальнейших тесных отношений Южной Осетии с Российской Федерацией, и мы всячески приветствуем этот настрой", — сказал Песков.

В наблюдении за выборами принимали участие около 80 зарубежных наблюдателей, в том числе от Госдумы, Совета Федерации и ЦИК РФ, от Абхазии, от непризнанных Нагорно-Карабахской и Приднестровской Молдавской республик, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Всего было открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России.

Первые политические заявления

Бибилов уже сделал несколько политических заявлений. В частности, по его словам, Южная Осетия продолжит обсуждать с Россией перспективы проведения референдума о вступлении в состав РФ.

Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики. 9 апреля 2017
© Sputnik/ Наталья Айриян
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Переименование Южной Осетии в Аланию поддержали 78% избирателей
"Я всегда подчеркивал и сейчас подчеркиваю, что желание народа Южной Осетии вернуться в состав Российской Федерации живет с момента разделения осетинского народа (с двадцатых годов)", — сказал Бибилов.

Он напомнил, что через три года будет 100 лет, как осетины живут "в разных политических единицах". "Считаю это абсолютно неправильным. В любом случае… референдум будем обсуждать с Российской Федерацией", — подчеркнул Бибилов.

Он также выразил уверенность, что отношения Южной Осетии и России не претерпят изменений. "Отношения с Российской Федерацией не могут претерпеть каких-то изменений в худшую сторону. Наоборот, мы их будем наращивать", — сказал Бибилов.

Также он заявил, что на посту главы государства намерен прежде всего наладить взаимодействие между ветвями власти в республике.

Возможные кадровые перестановки

Изменений политики Южной Осетии в отношении России при новом лидере республики не будет, однако обновление кадрового состава руководства страны не исключено, заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики
© Sputnik/ Наталья Айриян
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В Кремле прокомментировали выборы в Южной Осетии
"Те кадры, которые были при Тибилове, которые во многом достались от бывшего президента Эдуарда Кокойты, видимо, будут сменены, и это только хорошо, потому что нельзя находиться у власти слишком долго. Там (в Южной Осетии — ред.) есть проблемы семейственности, клановости", — пояснил Скаков.

Что касается возможного референдума по вопросу вхождения республики в состав РФ (заявление о его проведении в 2017 году подписали Тибилов и Бибилов), эксперт отметил, что сейчас эта тема не является актуальной.

"Присоединение к России зависит не только от воли народа Южной Осетии, но и от возможностей и желания России. Пока что такого нет", — подчеркнул Скаков. Тем не менее, эксперт уверен, что финансирование республики со стороны России сохранится.

Подробнее о процедуре выборов президента в Южной Осетии читайте в справке РИА Новости >>

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