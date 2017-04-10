В Киеве радикалы начали митинг возле офиса "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Около 50 радикалов из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", начали в понедельник бессрочный митинг возле центрального офиса "дочки" российского Сбербанка в Киеве, требуя лишить банк лицензии, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее нацбатальон "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело, сообщил, что начал бессрочную акцию по блокировке российских банков в Харькове.

Митингующие требуют, чтобы Нацбанк Украины аннулировал лицензию банка. Они установили несколько палаток с партийной символикой "Национального корпуса". Также радикалы принесли с собой скамейки и сидят на них перед офисом финансового учреждения. Большинство участников митинга одеты в камуфляжную форму, некоторые из них скрывают лица под балаклавами.

Помещение банка держат в оцеплении несколько десятков бойцов Национальной гвардии. Кроме того, недалеко от банка стоят несколько автобусов, в которых сидят правоохранители. Вход в отделение банка не заблокирован, люди свободно заходят и выходят из учреждения. Ситуация на митинге спокойная.

Украина с 23 марта на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. Офисы структур российских госбанков в украинских городах регулярно блокируют радикалы. По данным украинских СМИ, власти страны обсуждали эту ситуацию с МВФ.