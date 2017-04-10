Лидер Радикальной партии Украины назвал уход Гонтаревой благой вестью

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко назвал благой вестью для украинцев заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой об отставке, отметив, что она должна быть привлечена к уголовной ответственности за свою деятельность на этом посту.
"Это прекрасная новость. Это благая весть для украинцев, но Гонтарева должна нести ответственность за свою деятельность. Гонтарева должна отвечать за свою деятельность, не отставка, а уголовная ответственность и тюрьма", — заявил Ляшко в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".
По его словам, в результате проводимого главой Нацбанка реформирования банковской системы "уничтожено более 80 банков, установлена монополия российских банков на банковском рынке Украины, миллионы украинских граждан потеряли свои сбережения".
Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. На сегодняшний день Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.
Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и оппозиционная фракция "Батькивщина".