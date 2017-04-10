Лидер Радикальной партии Украины назвал уход Гонтаревой благой вестью

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Украины Олег Ляшко назвал благой вестью для украинцев заявление главы Нацбанка Валерии Гонтаревой об отставке, отметив, что она должна быть привлечена к уголовной ответственности за свою деятельность на этом посту.

Гонтарева в понедельник заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

"Это прекрасная новость. Это благая весть для украинцев, но Гонтарева должна нести ответственность за свою деятельность. Гонтарева должна отвечать за свою деятельность, не отставка, а уголовная ответственность и тюрьма", — заявил Ляшко в понедельник на брифинге, который транслировал телеканал "112 Украина".

По его словам, в результате проводимого главой Нацбанка реформирования банковской системы "уничтожено более 80 банков, установлена монополия российских банков на банковском рынке Украины, миллионы украинских граждан потеряли свои сбережения".

Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента. На сегодняшний день Петр Порошенко не подал на рассмотрение парламента соответствующее предложение.

Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. С требованием отставки Гонтаревой также выступала и оппозиционная фракция "Батькивщина".