В Кремле прокомментировали процесс по урегулированию в Донбассе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Динамика работы по урегулированию конфликта в Донбассе в "нормандском формате" не вызывает оптимизма, минимальное продвижение связано с неготовностью Украины выполнять свои обязательства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Встреча прошла, определенная работа была проделана, но совершенно незначительное продвижение можно констатировать в плане работы над начальными положениями "дорожной карты". Но не более того", — сказал он, комментируя итоги переговоров помощников глав государств "нормандской четверки" 6 апреля.

"В целом, динамика работы по-прежнему не может вызывать оптимизма, и мы склонны объяснять эту минимальную динамику продвижения нежеланием или неготовностью украинской стороны выполнять свою часть обязательств", — добавил Песков.

Следите за хроникой украинского кризиса на сайте РИА Новости >>