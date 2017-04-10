В Кремле прокомментировали выборы в Южной Осетии

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президентские выборы в Южной Осетии были абсолютно политически конкурентными и прозрачными, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы приветствуем проведение выборов президентских в Южной Осетии, мы констатируем, что это был абсолютно политически конкурентный демократический избирательный процесс, достаточно прозрачные и действительно конкурентные выборы. Еще большее удовлетворение у нас вызывает то, что основная конкуренция велась между двумя кандидатами, которые являются убежденными сторонниками дальнейших тесных отношений Южной Осетии с Российской Федерацией, и мы всячески приветствуем этот настрой", — сказал Песков.

В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост были зарегистрированы спикер парламента Анатолий Бибилов, президент Леонид Тибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев.

Глава ЦИК республики Белла Плиева, ссылаясь на предварительные итоги избиркома, заявила, что Бибилов набирает I туре 57,98% голосов, Тибилов — 30%, Гаглоев — 11,01%. Против всех проголосовали 1,32%. Для победы кандидату необходимо получить более 50% голосов.