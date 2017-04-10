Песков: в графике Путина пока нет встречи с госсекретарем США

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В графике президента РФ Владимира Путина пока нет встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Планируется, что Тиллерсон посетит Россию 11-12 апреля.

"Никаких встреч мы не анонсировали. И пока до сих пор в графике президента встречи с Тиллерсоном нет. Если она появится, вы знаете, насколько я понимаю, он приезжает и будет вести переговоры с нашим министром иностранных дел (Сергеем Лавровым — ред.), если такая встреча появится, то мы соответствующим образом вас информируем", — сообщил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности встречи Путина и Тиллерсона.