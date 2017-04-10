В ДНР более 500 домов повреждены из-за обстрелов с начала года

ДОНЕЦК, 10 апр — РИА Новости. Более 500 частных и многоэтажных домов повреждены с начала года в самопровозглашенной Донецкой народной республики в результате боевых действий со стороны украинских силовиков, сказал журналистам подполковник службы Гражданской защиты, заместитель начальника Центра управления в кризисных ситуациях Виталий Зарубин.

"Начиная с 1 января 2017 года зафиксировано более 500 фактов разрушений частных и многоэтажных жилых домов по всей республике. Кроме того, были разрушены 63 хозяйственные постройки. Также нами было зафиксировано пять попаданий в медицинские учреждения, 16 — в учебные заведения, более 10 попаданий в промышленные объекты и 14 попаданий в административные здания. С 30 января происходило отключение электроснабжения более 80 котельных. Также были зафиксированы 32 попадания в газопроводы и около 40 раз украинские силовики открывали целенаправленный огонь по объектам электроснабжения", — сказал Зарубин.