Сериал помог двум француженкам вовремя обнаружить у себя рак

ПАРИЖ, 10 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Просмотр сериала "Анатомия страсти" (Grey"s Anatomy) помог двум зрительницам во Франции обнаружить у себя онкологическое заболевание, которое затем подтвердили врачи, передает издание Depeche.

"Часто упрекаемые за отсутствие реализма, "медицинские" сериалы могут помочь вылечить зрителей. Так, две женщины, смотревшие "Анатомию страсти" по телеканалу TF1, возможно, смогли избежать трагического финала благодаря сериалу", — пишет издание.

Женщины обращались к врачам по поводу воспаления в районе грудины, однако медики отвергли вероятность онкологического заболевания.

После просмотра одной из серий 13 сезона популярного сериала, где речь идет о пациентке с раком груди, женщины вновь пришли ко врачам с просьбами о повторной диагностике. По ее итогам им был поставлен диагноз, аналогичный диагнозу из сериала.

Сериал "Анатомия страсти" вышел на американском телеканале весной 2005 года. Речь в нем идет о жизни сотрудников больницы Seattle Grace Hospital. Во Франции "Анатомия страсти" входит в число самых популярных сериалов.