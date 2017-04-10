В Египте выросло число жертв взрыва в церкви

КАИР, 10 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Один из пострадавших в результате взрыва в церкви египетского города Танта скончался в понедельник в больнице, сообщает новостной портал "Масрави" со ссылкой на заявление официального представителя министерства здравоохранения Египта Халеда Мугахида.

"Число жертв взрыва в городе Танта возросло до 28 человек после того, как один из пострадавших скончался в понедельник утром от тяжелых травм в госпитале Каира", — сказал он.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта утром произошел взрыв, погибли, по разным данным 28 — 31 человек, около 80 получили ранения. Подрыв осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы.

Позже второй террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь города Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся 17 человек, среди них четыре сотрудника полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.