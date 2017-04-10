Кабмин Египта утвердил решение о режиме ЧП сроком на три месяца

КАИР, 10 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова. Правительство Египта в понедельник утвердило введение в стране с 13.00 (с 14.00 мск) чрезвычайного положения сроком на три месяца после серии терактов, сообщает новостной портал "Йоум7" со ссылкой на источники в египетском кабинете министров.

"Кабинет министров в соответствии с установленными конституцией и законами процедурами утвердил решение президента республики объявить чрезвычайное положение на территории всей страны сроком на три месяца, начиная с часа дня понедельника 10 апреля 2017 года", — цитирует издание правительственное заявление.

В документе говорится, что вооруженные силы и полиция должны будут обеспечить необходимые меры для противодействия угрозам терроризма, финансированию террористической деятельности, охране правопорядка на всей территории страны, обеспечению неприкосновенности государственной и частной собственности и жизни граждан.

Два взрыва прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. В главной церкви египетского города Танта погибли порядка 30 человек, около 80 получили ранения. Подрыв, предположительно, осуществил смертник, прошедший в церковь во время службы. Позже террорист-смертник подорвал себя у входа в церковь второго по величине города Египта — Александрии, где в это время находился патриарх Коптской церкви Феодор (Тавадрос) II. Среди погибших в этом теракте числятся четверо сотрудников полиции, которые остановили смертника и не пустили его в церковь, что позволило избежать большего числа жертв. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси объявил, что в стране вводится чрезвычайное положение сроком на три месяца.