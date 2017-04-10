МВФ обеспокоен актами вандализма в отношении российских банков на Украине

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Международный валютный фонд обеспокоен актами вандализма в отношении российских банков на Украине, сообщила в понедельник глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева.

Ранее радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов" (против него в РФ возбуждено уголовное дело), почти месяц блокировали работу украинской "дочки" Сбербанка.

"Макроэкономические прогнозы мы согласовывали, а в это время акты вандализма распространялись. Поэтому МВФ был очень обеспокоен, и мы даже писали дополнение (к меморандуму – ред.) с МВФ, оно опубликовано уже, где мы взяли на себя обязательства остановить это беззаконие и этот вандализм", — сказала Гонтарева на пресс-конференции в понедельник.

По ее словам, необходимость уточнения макрофинансовых прогнозов в связи с введением полной транспортной блокады Донбасса со стороны Киева, а также ситуация с блокированием работы российских банков на Украине стали причинами переноса заседания МВФ.

Ранее Гонтарева заявила, что подает в отставку с 10 мая.