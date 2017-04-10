На юге Израиля упала ракета с Синая

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр – РИА Новости. Ракета, выпущенная из приграничных районов Египта, разорвалась на юге Израиля, информации о пострадавших не поступало, сообщила израильская армия.
Местные интернет-СМИ публикуют фотографии снаряда, попавшего, по их данным, в теплицу для выращивания помидоров в пустыне Негев.
לפני החג: התרעת צבע אדום נשמעה בעוטף עזה ובמרכז הנגב. @bokeralmog ו-@OrHeller עם הדיווח >> https://t.co/ERWqNXQJ0c pic.twitter.com/BeKS2DXqEZ— חדשות 10 (@news10) 10 апреля 2017 г.
"Ракета была выпущена с Синайского полуострова и упала на территории регионального совета Эшколь. Информации о пострадавших не поступало", — сказано в пресс-релизе военных.
Израиль в понедельник закрыл сухопутную границу с Египтом для выезда своих граждан, объявив об угрозе терактов против туристов на Синайском полуострове.