Задержанный в Осло россиянин заявляет о своей невиновности, сообщили СМИ

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Задержанный в центре Осло 17-летний россиянин, который обвиняется в незаконном хранении взрывчатых веществ, считает себя невиновным и просит отпустить его, сообщает телекомпания NRK со ссылкой на адвоката молодого человека.

"Семнадцатилетний молодой человек, которому предъявлено обвинение после обнаружения самодельного взрывного устройства в районе Грёнланн, намерен ходатайствовать о том, чтобы его отпустили. Он был допрошен в выходные дни и настаивает на том, что не является радикальным исламистом", — сообщает телекомпания.

Защитник россиянина Осе Карине Сигмонд настаивает на том, что действия ее подзащитного следует расценивать как "мальчишескую шалость" и просит правоохранителей и прессу не преувеличивать факты. В понедельник молодой человек должен предстать перед судом Осло для избрания ему меры пресечения. По словам адвоката, он не признает свою вину.

Сигмонд также добавила, что полиция безопасности Норвегии не может запросить больше двух недель ареста для ее подзащитного, поскольку ему не исполнилось 18 лет. Как сообщает телекомпания, есть вероятность того, что прессу не допустят в зал во время рассмотрения дела.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного мужчину, который оставил небольшой предмет под мостом. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв коробки размером 30 на 30 сантиметров. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища. Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, добавили в полиции.