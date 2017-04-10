Эксперт не ждет изменений в политике Южной Осетии в отношении России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Изменений политики Южной Осетии при новом лидере республики Анатолии Бибилове в отношении России не будет, однако обновление кадрового состава руководства страны не исключено, заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.
Скаков не ожидает каких-либо существенных изменений в политике Южной Осетии при новом лидере, "по крайней мере, в отношении России точно". Как Бибилов, так и Тибилов, по его словам, "нацелены на максимально возможную интеграцию с Россией".
Что касается возможного референдума в Южной Осетии по вопросу вхождения республики в состав РФ (заявление о его проведении в 2017 году подписали Тибилов и Бибилов), эксперт отметил, что сейчас эта проблематика не является актуальной. "Присоединение к России зависит не только от воли народа Южной Осетии, но и от возможностей и желания России. Пока что такого нет", — подчеркнул Скаков.
Тем не менее, эксперт уверен, что финансирование республики со стороны России сохранится. "Для Москвы не важно, кто будет президентом, важно, чтобы все было по закону. Так все и прошло, поэтому в данном случае я не вижу каких-либо препятствий", — считает Скаков.