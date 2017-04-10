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В мире

Эксперт не ждет изменений в политике Южной Осетии в отношении России

Сюжет:
Выборы президента в Южной Осетии (37)
12:3510.04.2017
(обновлено: 12:53 10.04.2017)
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Выборы президента Южной Осетии и референдум о переименовании республики.
© Sputnik
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Изменений политики Южной Осетии при новом лидере республики Анатолии Бибилове в отношении России не будет, однако обновление кадрового состава руководства страны не исключено, заявил РИА Новости координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Александр Скаков.

Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Бибилов заявил о желании народа Южной Осетии вернуться в состав России
В воскресенье в Южной Осетии прошли президентские выборы и референдум о переименовании республики в государство Алания. Кандидатами на высший пост были зарегистрированы действующий президент Леонид Тибилов, спикер парламента Анатолий Бибилов и сотрудник КГБ Алан Гаглоев. Согласно предварительным итогам ЦИК, на выборах побеждает Бибилов с 57,98% голосов, действующий глава государства набрал лишь 30%.

Скаков не ожидает каких-либо существенных изменений в политике Южной Осетии при новом лидере, "по крайней мере, в отношении России точно". Как Бибилов, так и Тибилов, по его словам, "нацелены на максимально возможную интеграцию с Россией".

Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Мокрушин
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Бибилов рассказал, как будет строить отношения Цхинвала с Москвой
Тем не менее, эксперт не исключил кадровые перестановки в руководстве республики. "Те кадры, которые были при Тибилове, которые во многом достались от бывшего президента Эдуарда Кокойты, видимо, будут сменены, и это только хорошо, потому что нельзя находиться у власти слишком долго. Там (в Южной Осетии — ред.) есть проблемы семейственности, клановости", — пояснил Скаков.

Что касается возможного референдума в Южной Осетии по вопросу вхождения республики в состав РФ (заявление о его проведении в 2017 году подписали Тибилов и Бибилов), эксперт отметил, что сейчас эта проблематика не является актуальной. "Присоединение к России зависит не только от воли народа Южной Осетии, но и от возможностей и желания России. Пока что такого нет", — подчеркнул Скаков.

Житель Цхинвала у избирательного участка во время выборов президента Южной Осетии и референдума о переименовании республики в Государство Алания. 9 апреля 2017
© Sputnik/ Наталья Айриян
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Более 75% участников референдума выступили за переименование Южной Осетии
Он обратил внимание, что жители Южной Осетии в большинстве своем являются российскими гражданами, имеют соответствующие права, "есть программы повышения зарплат и пенсий до уровня РФ", поэтому на этом фоне присоединение Южной Осетии "совершенно не нужно и не стоит, только создаст лишние проблемы".

Тем не менее, эксперт уверен, что финансирование республики со стороны России сохранится. "Для Москвы не важно, кто будет президентом, важно, чтобы все было по закону. Так все и прошло, поэтому в данном случае я не вижу каких-либо препятствий", — считает Скаков.

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