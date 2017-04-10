В Швеции объявили минуту молчания после теракта в Стокгольме

СТОКГОЛЬМ, 10 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Национальная минута молчания объявлена в Швеции в понедельник в 12.00 (13.00 мск) в знак памяти и солидарности с жертвами и пострадавшими в теракте в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, сообщает пресс-служба правительства Швеции.

В мэрии Стокгольма пройдет мемориальная церемония, участие в которой примут глава правительства Швеции Стефан Лёвен, члены королевской семьи, правительства, парламента, общественные деятели страны.

В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма.

Девять пострадавших по-прежнему находятся в больнице, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

Полиция Стокгольма арестовала по подозрению в совершении теракта двух человек. Одним из них является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в управлении грузовиком. По данным СМИ, он уже дал признательные показания. Второго человека задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет.