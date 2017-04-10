В Швеции объявили минуту молчания после теракта в Стокгольме
12:2910.04.2017
(обновлено: 12:31 10.04.2017)
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СТОКГОЛЬМ, 10 апр – РИА Новости, Людмила Божко. Национальная минута молчания объявлена в Швеции в понедельник в 12.00 (13.00 мск) в знак памяти и солидарности с жертвами и пострадавшими в теракте в Стокгольме, в результате которого погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек, сообщает пресс-служба правительства Швеции.
В мэрии Стокгольма пройдет мемориальная церемония, участие в которой примут глава правительства Швеции Стефан Лёвен, члены королевской семьи, правительства, парламента, общественные деятели страны.
В пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма.
Девять пострадавших по-прежнему находятся в больнице, состояние двоих из них оценивается как тяжелое.
Полиция Стокгольма арестовала по подозрению в совершении теракта двух человек. Одним из них является 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, который подозревается в управлении грузовиком. По данным СМИ, он уже дал признательные показания. Второго человека задержали в воскресенье утром. Подробностей о нем пока нет.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольма - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.