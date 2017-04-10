Бибилов заявил о желании народа Южной Осетии вернуться в состав России

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Цхинвал продолжит обсуждать с Москвой перспективы проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России, заявил РИА Новости спикер парламента Анатолий Бибилов, лидирующий на президентских выборах в республике.
"Я всегда подчеркивал и сейчас подчеркиваю, что желание народа Южной Осетии вернуться в состав Российской Федерации живет с момента разделения осетинского народа (с двадцатых годов)", — отметил Бибилов.
Он напомнил, что через три года будет 100 лет, как осетины живут "в разных политических единицах".
"Считают это абсолютно неправильным. В любом случае… референдум будем обсуждать с Российской Федерацией", — подчеркнул политик.
Согласно законодательству Южной Осетии, для победы в первом туре президентских выборов один из кандидатов должен набрать более 50% голосов избирателей.