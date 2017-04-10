СМИ: Манафорт мог получать незаконные льготы на квартиру в Trump Tower

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Экс-руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, возможно, получал незаконные налоговые льготы на недвижимость в Trump Tower в Нью-Йорке, сообщает газета New York Daily News.

Согласно проведенному изданием расследованию, Манафорт получил скидку в пять тысяч долларов при уплате налогов на недвижимость в элитном жилом комплексе, однако данные льготы возможны только для основного места жительства. Как отмечает издание, у экс-советника Трампа основной является квартира в округе Палм-Бич во Флориде.

По данным газеты, он получил скидку в 5,502 тысячи долларов, что составило 17% при уплате налогов на апартаменты в Trump Tower. При этом во Флориде Манафорт, как сообщается, сэкономил порядка 50 тысяч долларов, заплатив 687,166 тысячи долларов вместо 737,166 на тех же условиях.

New York Daily News отмечает, что представитель Манафорта Джейсон Малони заявил, что основным местом жительства экс-советника Трампа является Флорида. "Мы анализируем данный вопрос и внесем корректировки, если это будет необходимо", — цитирует издание слова Малони.