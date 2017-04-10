Бибилов рассказал, как будет строить отношения Цхинвала с Москвой

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Отношения Южной Осетии и России не претерпят изменений, заявил РИА Новости Анатолий Бибилов, который, по предварительным итогам ЦИК, лидирует на выборах президента республики.

"Отношения с Российской Федерацией не могут претерпеть какие-то изменения в худшую сторону. Наоборот мы их будем наращивать", — сказал Бибилов.

"Договор, который мы подписали с Российской Федерацией, конечно, будет исполняться и интеграция в Российскую Федерацию будет идти", — добавил Бибилов.