Силовики 43 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (84)

ДОНЕЦК 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики 43 раза за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв 17 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, сказал журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов республики… применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.