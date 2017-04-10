Израиль закрыл для своих граждан границу с Египтом из-за угрозы терактов

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 апр — РИА Новости. Израиль закрыл основной переход "Таба" на границе с Египтом для выезда своих граждан на Синайский полуостров, объяснив беспрецедентный для последних лет шаг угрозой терактов против туристов в этой части соседней страны, сообщила правительственная пресс-служба.

Пограничный переход, расположенный на побережье Красного моря на южной окраине города Эйлата, будет закрыт для выезда израильтян как минимум все время еврейского праздника Песах, который начался в понедельник и продлится до вторника следующей недели, 18 апреля.

"Министр транспорта и разведки Исраэль Кац, в соответствии с имеющимися у него полномочиями и после консультаций с министром обороны, решил не разрешать израильским гражданам выезд через переход "Таба" в направлении Синая", — говорится в сообщении.

Накануне Контртеррористический штаб при Совете национальной безопасности Израиля выпустил третье с начала года предупреждение об угрозе террористических атак на туристов на Синайском полуострове и призвал соотечественников немедленно вернуться домой.

"Необходимо подчеркнуть, что гражданам Израиля будет разрешен въезд на родину", — разъясняется в сообщении временный порядок работы погранперехода.