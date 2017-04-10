Южная Корея высказалась против превентивного удара США по КНДР

ТОКИО, 10 апр — РИА Новости, Иван Захарченко. Южная Корея осторожно высказалась против превентивного удара по КНДР со стороны США, сославшись на то, что от этого зависит безопасность и ее собственного населения, передает в понедельник информационное агентство Ренхап.

"Вопрос превентивного удара, вероятно, направлен на урегулирование ядерной проблемы Северной Кореи, но для нас он также связан с защитой безопасности граждан", — приводит агентство слова министра по делам национального объединения Южной Кореи Хон Йон Пхё.

По его словам, будущему южнокорейскому правительству, которое появится после проведения 9 мая досрочных президентских выборов, "следует тесно сотрудничать с США по этому вопросу".

На прошлой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщил, что Вашингтон рассматривает все возможные варианты реагирования на ядерные и ракетные испытания Северной Кореи.

Выборы президента в Республике Корея проводятся досрочно в связи с импичментом и отстранением от власти президента Пак Кын Хе из-за крупного коррупционного скандала.