Филиппины не будут размещать вооружения на островах в Южно-Китайском море

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил в понедельник, что он приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море для поддержания геополитического баланса, наступательные вооружения на островах размещены не будут, сообщило агентство Рейтер.

На прошлой неделе Дутерте приказал разместить войска на территории спорных островов в Южно-Китайском море. Он также заявил о намерении посетить остров, расположенный на спорной территории Южно-Китайского моря, и поднять над ним флаг своей страны. Поездка будет приурочена ко Дню независимости Филиппин, который отмечается в середине июня. Обеспокоенность заявлениями филиппинского президента выразил Китай.

Дутерте подчеркнул, что Филиппины хотят мира с Китаем, но при этом должны укреплять свои позиции на территориях архипелага Спратли (Наньша), которые контролирует Манила. Дутерте добавил, что Филиппины не намерены заниматься наращиванием своего военного потенциала.

В пятницу военные Филиппин сообщили, что они будут совершенствовать уже имеющиеся на островах сооружения, а не занимать новые территории.