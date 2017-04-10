Эстонский коллекционер спас последний Т-34, оставшийся со встречи на Эльбе

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Эстонский коллекционер спас от разрезки на металл единственный сохранившийся танк Т-34, участвовавший в исторической встрече союзников на Эльбе в апреле 1945 года, сообщает в понедельник пресс-служба корпорации "Уралвагонзавод".

Двадцать пятого апреля 1945 года недалеко от города Торгау на реке Эльба войска 1-го Украинского фронта армии СССР встретились с войсками 1-й армии США. В результате встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии были расколоты на две части — северную и южную.

"Эстонский адвокат и коллекционер военной техники Микк Лыхмус восстановил историю спасенного им танка Т-34-85. Бронемашина была изготовлена в ноябре 1944 года на Уральском танковом заводе № 183 в Нижнем Тагиле и сразу после этого направлена на фронт", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1984 году машина была установлена на постамент в городе Мякса в честь 40-летия с форсирования реки Эмайыги Эстонским стрелковым корпусом. В 1993 году местными властями было принято решение снести монумент, а танк разрезать на части и сдать в металлолом, после чего коллекционер решил выкупить бронемашину.

"На основании показаний свидетелей и письменных источников стало известно, что мяксаский Т-34-85 – единственный сохранившийся танк, который в составе Советской армии участвовал в исторической встрече на Эльбе 25 апреля 1945 года", — уточнили в пресс-службе.

На сегодняшний день эстонскому коллекционеру пока не удалось ничего выяснить об экипаже боевой машины, известно лишь, что перед тем, как танк взошел на постамент и стал памятником, на башне был указан номер 021.

"Когда я узнал, что танк прошел такой военный путь, решил, что его нужно показать общественности. В конце апреля откроется новый сезон работы Авиационного музея. Я считаю, что люди должны помнить и хранить историю. У кого нет памяти об истории, у того нет будущего", — сказал Лыхмус, слова которого приводит пресс-служба.

В годы Великой Отечественной войны на Уральском танковом заводе (УТЗ) №183 (сейчас "Уралвагонзавод") впервые в мире было организовано конвейерное производство танков. С мая 1942 года с заводского конвейера каждые 30 минут сходил Т-34. Всего за период Великой Отечественной войны УТЗ выпустил более 25 тысяч боевых машин. Практически каждый второй Т-34, принявший участие в боевых действиях, сошел с нижнетагильского конвейера. За 3,5 года на УТЗ было построено почти 40% того количества танков, которое вся германская промышленность создала за 9 лет.

Танк Т-34-85 был принят на вооружение в январе 1944 года. По совокупности боевых и технологических характеристик является лучшим средним танком Второй мировой войны. Машина оснащена 85-мм пушкой, бронепробиваемость которой обеспечивала поражение всех массовых танков Германии на реальных дистанциях боя. Системы наблюдения за полем боя и командой управляемости позволяли своевременно обнаруживать и поражать живую силу и технику противника.