Переименование Южной Осетии в Аланию поддержали 78% избирателей

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Присвоение Южной Осетии равнозначного названия "Государство Алания" поддержали 78% избирателей, заявила журналистам глава ЦИК республики Белла Плиева.

"По референдуму — за проголосовали 78%, против — 20%", — сказала Плиева, подчеркнув, что это предварительные данные.

Она добавила, что окончательные итоги референдума будут подведены в течение пяти дней.

Одновременно с референдумом о переименовании в Южной Осетии прошли президентские выборы. Согласно последним данным, никому из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов избирателей, таким образом в республике должен быть назначен второй тур.

Подробнее о процедуре выборов президента в Южной Осетии читайте в справке РИА Новости >>