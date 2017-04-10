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В мире

Эксперт сомневается, что после Сирии США рискнут нанести удар по КНДР

Сюжет:
Обострение напряженности на Корейском полуострове (272)
11:1110.04.2017
(обновлено: 11:35 10.04.2017)
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Репортаж о пуске ракет в КНДР. Архивное фото
© AP Photo/ Lee Jin-man

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Маловероятно, что после удара по сирийской авиабазе США решатся нанести удар по КНДР, несмотря на увеличившийся фактор неопределенности в действиях Вашингтона на международной арене, полагает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Авианосец ВМС США Карл Винсон выходит из порта Сан-Диего. 22 августа 2014 года
© AP Photo/ Lenny Ignelzi
И целого мира мало. Трамп намерен атаковать и КНДР?
Он подчеркнул, что в этой ситуации существует сдерживающий фактор в виде ядерного оружия. "Американцы, конечно, может быть, давно мечтали бы нанести удар по Северной Корее, но они прекрасно знают, что за этим может последовать ядерный удар по Сеулу, по Пусану, а, может быть, и по Токио", — сказал Фененко в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".

Эксперт допустил возможность такого удара в случае, если Вашингтон решит "пожертвовать своими союзниками в Восточной Азии в силу каких-то интересов".

"Пока, я думаю, маловероятно, что американцы решатся на ядерный конфликт в этом регионе, который, к тому же, может кончиться совершенно непрогнозируемым результатом. Здесь, конечно, слово Китая, его взаимодействие с Россией могут сыграть очень важную стабилизирующую роль в Восточной Азии", — заключил Фененко.

Удар США по базе ВВС Сирии Шайрат
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ночь на пятницу США нанесли массированный ракетный удар по аэродрому Шайрат сирийских правительственных войск. Американские военные запустили 59 крылатых ракет со своих кораблей в Средиземном море.
Удар США по базе в Сирии
© РИА Новости. ВМС США
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Распоряжение нанести удар по базе отдал президент США Дональд Трамп, мотивируя это решение тем, что якобы с этого сирийского аэродрома была проведена химическая атака в провинции Идлиб.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
Однако глава МИД Сирии накануне опроверг возможность применения сирийскими войсками химического оружия, так как еще в январе 2016 года Организация по запрещению химического оружия объявила о полной ликвидации химарсенала страны.
Аэродром Шайрат в Хомс, Сирия
© REUTERS/ DigitalGlobe/Courtesy U.S. Department of Defense/Handout
Президент России Владимир Путин назвал удары США по Сирии агрессией против суверенного государства и нарушением норм международного права под надуманным предлогом.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
Глава российского государства видит в ударах США по Сирии попытку отвлечь внимание мирового сообщества от многочисленных жертв среди мирного населения в Ираке.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout
Подобные действия США не только наносят урон российско-американским отношениям, но и создают серьезное препятствие для формирования международной коалиции по борьбе с терроризмом, говорится в заявлении президента России.
Удар США по базе в Сирии
© REUTERS/ Robert S. Price/Courtesy U.S. Navy/Handout via REUTERS
В ответ на агрессию США по отношению к суверенному государству Россия приостановила действие заключенного с Вашингтоном меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.
Удар США по базе в Сирии
© Фото: U.S. Navy/ Ford Williams
По предварительной информации, в результате ракетного обстрела авиабазы Шайрат погибли семь человек, еще несколько получили ранения. Были выведены из строя несколько истребителей ВВС Сирии.
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Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам
© Ruptly
Трамп рассказал о причинах авиаудара США по Сирии в обращении к американцам
В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с эсминцев Porter и Ross по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Самолет сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат. 8 апреля 2017
© РИА Новости. Михаил Воскресенский
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В Сирии считают, что удары США подрывают репутацию администрации Трампа
Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Ракетный удар США по сирийской авиабазе
© РИА Новости, Инфографика
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Ракетный удар США по сирийской авиабазе
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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madam.kukushinskay
Да Трампу надоело воевать за каждое назначение, поэтому он и решил развернуть политику в сторону силы. Толком ничего не сделал, а уже рейтинг поднял, верховного судью провел, газеты заткнул. Его же критиковали, что он нерешительный бизнесмен-президент, вот он и "исправился".
11:14
10.04.2017
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