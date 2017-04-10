Эксперт сомневается, что после Сирии США рискнут нанести удар по КНДР

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Маловероятно, что после удара по сирийской авиабазе США решатся нанести удар по КНДР, несмотря на увеличившийся фактор неопределенности в действиях Вашингтона на международной арене, полагает доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Фененко.

Он подчеркнул, что в этой ситуации существует сдерживающий фактор в виде ядерного оружия. "Американцы, конечно, может быть, давно мечтали бы нанести удар по Северной Корее, но они прекрасно знают, что за этим может последовать ядерный удар по Сеулу, по Пусану, а, может быть, и по Токио", — сказал Фененко в ходе видеомоста, организованного МИА "Россия сегодня".

Эксперт допустил возможность такого удара в случае, если Вашингтон решит "пожертвовать своими союзниками в Восточной Азии в силу каких-то интересов".

"Пока, я думаю, маловероятно, что американцы решатся на ядерный конфликт в этом регионе, который, к тому же, может кончиться совершенно непрогнозируемым результатом. Здесь, конечно, слово Китая, его взаимодействие с Россией могут сыграть очень важную стабилизирующую роль в Восточной Азии", — заключил Фененко.

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с эсминцев Porter и Ross по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.

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