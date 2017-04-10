Глава Нацбанка Украины подала заявление об отставке

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева заявила, что написала заявление об отставке с 10 мая.

"Я подала президенту Украины официальное заявление об отставке по собственному желанию с 10 мая этого года, и поэтому уведомляю вас за месяц… Конечно, если Верховная Рада проголосует за мое решение раньше этого времени, то я уйду с этой должности раньше", — сказал Гонтарева на брифинге в понедельник, выразив надежду, что президент примет ее отставку в ближайшее время.

Глава Нацбанка также рассчитывает, что новый глава регулятора будет профессионалом, независимым от политических течений.

В понедельник агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Гонтарева подала президенту Украины Петру Порошенко заявление об отставке. Согласно процедуре, Рада назначает и увольняет главу НБУ по представлению президента.

Ранее депутаты "Радикальной партии" уже регистрировали обращение к Порошенко относительно увольнения главы Нацбанка. Депутаты обвиняют ее в падении курса национальной валюты и ликвидации большого количества украинских банков. Также с требованием отставки Гонтаревой выступала и фракция "Батькивщина".