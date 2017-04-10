Заместитель помощника Трампа предлагал разделить Ливию на три части

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Заместитель помощника американского президента Себастьян Горка ранее продвигал план по разделению Ливии на три части в рамках урегулирования в этой стране, сообщает газета Guardian со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Идею разделения Ливии на время переходного периода Горка предложил в ходе встречи с высокопоставленным европейским дипломатом еще перед инаугурацией президента США Дональда Трампа, сообщил газете источник. План того, как страна может быть разделена на три части, Горка нарисовал на салфетке, отмечает издание. В ответ на предложение американца европейский дипломат заявил, что это будет "наихудшим решением" для Ливии.

По данным издания, Горка борется за пост специального представителя президента по Ливии в Белом доме. Однако пока администрация президента США не приняла решение о создании такой должности.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.