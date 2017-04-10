Китаянка из мести за гибель собаки сожгла девять машин

ПЕКИН, 10 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Жительница города Чанчунь китайской провинции Цзилинь сожгла минимум девять автомобилей после того, как машина насмерть сбила ее собаку, сообщает сайт "Чжунго цзилинь ван".

Серия поджогов произошла в городе в ночь с 30 на 31 марта. Полицейским удалось задержать женщину, у которой нашли две зажигалки.

Как сообщил представитель местной полиции Ван Ян, подозреваемая объяснила свой поступок тем, что "ее собака была сбита насмерть белой машиной в районе, где они живут".

На фотографиях, которые публикует сайт, видно, что все сгоревшие автомобили были белого цвета.