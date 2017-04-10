На Украине протестующие заблокировали здание Полтавского горсовета

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Протестующие в понедельник заблокировали здание Полтавского горсовета и исполкома с требованием отставки главы города Александра Мамая, сообщает украинское информагентство УНН.

"Сегодня, начиная с 8 часов утра, активисты блокируют все входы в здание Полтавского городского совета, исполнительного комитета и управлений", — говорится в сообщении.

По данным агентства, всех сотрудников горсовета и управлений не пропустили на рабочие места. Протестующие требуют, чтобы городской глава немедленно созвал внеочередную сессию. Они также требуют отставки мэра.

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Кроме того, возле горсовета запланирован митинг.

Как передают местные СМИ, протестующие, среди которых представители националистической партии "Свобода", уже несколько дней находятся в здании горсовета. Ранее в Полтаве также прошел ряд митингов после массовых стычек из-за строительства в центре города.

Полтава: активісти заблокували міськраду і вимагають провести позачергову сесію Український репортер — https://t.co/F8xXcvGGmd pic.twitter.com/OgjY3Z0EPZ — Український репортер (@ukrreporter_ua) 10 апреля 2017 г.

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