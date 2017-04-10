Европейский эксперт назвал теракт в Швеции проявлением "исламского фашизма"
БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Теракт в Стокгольме является проявлением "исламского фашизма", считает глава Европейского центра стратегических исследований и безопасности, экс-сотрудник спецслужб Клод Монике.
В минувшую пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. По данным шведских СМИ, которые ссылаются на свои источники, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, дал признательные показания.
"Это (инцидент в Стокгольме – ред.) именно демонстрация того, что радикальный ислам, исламский фашизм, нас атакует за то, что мы есть, а не за то, что мы делаем", — сказал Монике в эфире телеканала RTL-TVI.
Швеция, по словам эксперта, "никого не бомбит, Швеция является страной, которая предприняла в Европе наибольшие усилия по интеграции (беженцев – ред.)". "Мало кто проводит cтоль открытую иммиграционную политику, как Швеция", — подчеркнул он.
Террористический акт произошел днем в пятницу на главной пешеходной улице Стокгольмана - Дроттнинггатан.
По словам очевидцев, грузовой автомобиль на большой скорости въехал в толпу гуляющих людей.
Машина остановилась лишь в тот момент, когда врезалась в витрину одного из магазинов.
Место происшествия сразу было оцеплено полицией.
После того, как появилась информация о произошедшем, в городе сразу закрыли метро.
Полиция Швеции сообщила о трех погибших и восьми пострадавших в результате нападения в центре столицы.
Шведская компания Spendrups заявила, что грузовик, на котором был совершен наезд на пешеходов в Стокгольме, был угнан в пятницу утром, когда водитель разгружал товар, доставленный в один из ресторанов города.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен выступил с заявлением, в котором назвал произошедшее в центре шведской столицы терактом.
Через час после нападения стало известно, что правоохранительным органам удалось задержать водителя грузовика, однако позже полиция опровергла эту информацию.
Король Швеции Карл XVI Густав выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что вся королевская семья шокирована информацией о произошедшем. Монарх выразил соболезнования пострадавшим в результате нападения.
После инцидента с наездом грузовика на людей полиция распорядилась эвакуировать центральный вокзал Стокгольма. Движение поездов было приостановлено.
Посольство России в Стокгольме в данный момент выясняет, были ли россияне среди пострадавших при наезде грузовика на толпу в центре города.