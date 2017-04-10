Европейский эксперт назвал теракт в Швеции проявлением "исламского фашизма"

БРЮССЕЛЬ, 10 апр – РИА Новости, Александр Шишло. Теракт в Стокгольме является проявлением "исламского фашизма", считает глава Европейского центра стратегических исследований и безопасности, экс-сотрудник спецслужб Клод Монике.

В минувшую пятницу днем грузовик наехал на людей на улице Дроттнинггатан — одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Он проехал 550 метров и врезался в здание торгового центра Ahlens. Как выяснилось, машину угнали, когда водитель занимался разгрузкой. В результате наезда грузовика погибли четыре человека, 15 человек получили травмы разной степени тяжести. Власти заявили, что это был теракт. По данным шведских СМИ, которые ссылаются на свои источники, 39-летний гражданин Узбекистана Рахмат Акилов, подозреваемый в совершении теракта в Стокгольме, дал признательные показания.

"Это (инцидент в Стокгольме – ред.) именно демонстрация того, что радикальный ислам, исламский фашизм, нас атакует за то, что мы есть, а не за то, что мы делаем", — сказал Монике в эфире телеканала RTL-TVI.

Швеция, по словам эксперта, "никого не бомбит, Швеция является страной, которая предприняла в Европе наибольшие усилия по интеграции (беженцев – ред.)". "Мало кто проводит cтоль открытую иммиграционную политику, как Швеция", — подчеркнул он.