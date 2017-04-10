В Малайзии на таможне изъяли партию рогов носорогов стоимостью более $3 млн

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Таможенная служба Малайзии изъяла 18 рогов носорогов общей стоимостью более 3 миллионов долларов, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на ведомство.

По данным агентства, глава таможенной службы международного аэропорта в Куала-Лумпуре подтвердил, что партия рогов общим весом в 51,4 килограмма была обнаружена в грузовом терминале. Как сообщается, они были ввезены в страну из Мозамбика.

По информации Франс Пресс, самолет, на котором перевозили контрабанду, принадлежал авиакомпании Qatar Airways и следовал из Мозамбика в Малайзию с остановкой в Дохе.

Возросшая в последние годы контрабанда рога носорога связана с высоким спросом в странах Юго-Восточной Азии, где их широко используют в традиционной восточной медицине. Рог содержит кератин — твердый протеин, который можно обнаружить и в ногтях человека, но восточная медицина приписывает рогу целебные свойства, хотя научных доказательств этому нет. Цена одного килограмма за такой товар в Азии достигает 65 тысяч долларов и превышает цену платины и золота. Покупка и продажа рогов носорогов была запрещена в 1977 году во всем мире.