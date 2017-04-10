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В мире

В МИД допустили возможность совместного эмбарго России и США против ИГ*

09:4010.04.2017
(обновлено: 09:42 10.04.2017)
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Здание министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ и США могли бы подготовить совместный проект резолюции по введению торгово-экономического эмбарго против "Исламского государства"*, подобный опыт в прошлом уже был, заявил РИА Новости заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.

Сотрудники полиции во Франции. Архивное фото
© AFP 2017/ Philippe Lopez
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По словам Феоктистова, РФ продвигает инициативу о "введении всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго в отношении территорий, подконтрольных ИГИЛ". Он отметил, что "должен быть какой-то внешний объективный контроль", и Москва считает, что "Совет безопасности в лице одного из своих санкционных комитетов мог бы справиться и проводить этот мониторинг".

"Мы резолюцию пока не пишем, но это, поверьте, не самое сложное дело. Сначала мы бы хотели заручиться поддержкой основных наших партнеров, прежде всего по СБ", — сообщил дипломат.

Говоря о возможном сотрудничестве с США по этому вопросу, Феоктистов отметил, что "поскольку у американской администрации пока подходы не изменились и, по сути, говорить не с кем, то дело до написания проекта резолюции не дошло". "Но если здесь (в Вашингтоне — ред.) будут к этому готовы, у нас с американцами есть неплохой опыт подготовки совместных резолюций и их внесения в СБ", — сообщил собеседник агентства.

Флаг радикальной исламистской организации Исламское государство Ирака и Леванта. Архивное фото
© РИА Новости. Андрей Стенин
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Так, к примеру, в 2004 году РФ и США совместно разработали проект резолюции СБ ООН 1540 о предотвращении попадания оружия массового уничтожения в руки негосударственных субъектов, прежде всего террористов.

"Поэтому, когда американцы будут готовы к этому разговору, мы готовы будем пойти им на встречу. Если не будут готовы, то мы можем и сами с такой резолюцией выйти. Нужен заинтересованный подход основных игроков", — подчеркнул Феоктистов.

Дипломат рассказал, что " прежняя администрация (США), с которой мы этот вопрос обсуждали, говорила нам, что она к обсуждению этого вопроса не готова, и ссылалась на два аргумента". Первый — отсутствие границ у ИГ, второй — гуманитарные последствия. "И это действительно проблема, потому что любое эмбарго, когда ставится запрет на торговлю через границу, оно предполагает возможные последствия для обычного гражданского населения, которое может оказаться отрезанным от регулярного снабжения продуктами питания, водой, медикаментами и так далее", — сказал Феоктистов.

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков на заседании Совбеза ООН по Сирии. 7 апреля 2017
© AFP 2017/ Jewel Samad
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При этом он отметил, что "можно сделать гуманитарные исключения, когда в резолюции подробно описывается порядок действий, который позволяет избежать гуманитарных последствий для гражданского населения".

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В мире
Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Иван Петров
Такой бред!!Когда мы перестанем ждать США с западом,что они будут бороться с ИГ(запр. в РФ)?
10:01
10.04.2017
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madam.kukushinskay
Если бы да кабы... Вот так у нас во всем- гадаем на кофейной гуще. Сначала надо выйти из тупика в отношениях с америкой, что будет не просто. Если сами не ошибаемся, то подставляют так называемые друзья. А мы потом расхлебываем. Но, если честно говорить, восток- это сложный регион, а понять мусульман практически невозможно.
09:59
10.04.2017
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Sergey65
*...возможность совместного эмбарго России и США против ИГ...* - где-то в параллельном мире...
09:48
10.04.2017
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