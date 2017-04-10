В МИД допустили возможность совместного эмбарго России и США против ИГ*

ВАШИНГТОН, 10 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. РФ и США могли бы подготовить совместный проект резолюции по введению торгово-экономического эмбарго против "Исламского государства"*, подобный опыт в прошлом уже был, заявил РИА Новости заместитель директора департамента новых вызовов и угроз МИД РФ Дмитрий Феоктистов.
"Мы резолюцию пока не пишем, но это, поверьте, не самое сложное дело. Сначала мы бы хотели заручиться поддержкой основных наших партнеров, прежде всего по СБ", — сообщил дипломат.
Говоря о возможном сотрудничестве с США по этому вопросу, Феоктистов отметил, что "поскольку у американской администрации пока подходы не изменились и, по сути, говорить не с кем, то дело до написания проекта резолюции не дошло". "Но если здесь (в Вашингтоне — ред.) будут к этому готовы, у нас с американцами есть неплохой опыт подготовки совместных резолюций и их внесения в СБ", — сообщил собеседник агентства.
"Поэтому, когда американцы будут готовы к этому разговору, мы готовы будем пойти им на встречу. Если не будут готовы, то мы можем и сами с такой резолюцией выйти. Нужен заинтересованный подход основных игроков", — подчеркнул Феоктистов.
Дипломат рассказал, что " прежняя администрация (США), с которой мы этот вопрос обсуждали, говорила нам, что она к обсуждению этого вопроса не готова, и ссылалась на два аргумента". Первый — отсутствие границ у ИГ, второй — гуманитарные последствия. "И это действительно проблема, потому что любое эмбарго, когда ставится запрет на торговлю через границу, оно предполагает возможные последствия для обычного гражданского населения, которое может оказаться отрезанным от регулярного снабжения продуктами питания, водой, медикаментами и так далее", — сказал Феоктистов.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Подробнее о крупных терактах в мире в 2015-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>