Посольство РФ ждет данные о задержании, предположительно, россиянина в Осло

МУРМАНСК, 10 апр – РИА Новости. Представители полицейской службы безопасности Норвегии в ходе состоявшейся по инициативе посольства России в Осло встречи сообщили о задержании, предположительно, гражданина Российской Федерации, 2000 года рождения, однако документы, подтверждающие российское гражданство, не представили, пишет российская дипмиссия в Осло на своей странице в Facebook.

"На встрече норвежские власти не представили документы, подтверждающие российское гражданство задержанного. Обещали это сделать в ближайшее время", — отметили в посольстве.

Однако по данным российской дипмиссии, задержанный действительно является гражданином России, проживает в Норвегии с родителями.

Молодому человеку предоставлен норвежский адвокат.

"Посольство находится в тесном контакте с норвежскими компетентными органами. Продолжаем добиваться выяснения всех обстоятельств по делу", — добавили в посольстве.

В субботу поздно вечером полиция Осло задержала подозрительного молодого человека, который оставил небольшой предмет под мостом через Акерсэльва. Мужчина был доставлен в полицию, район оцеплен, на место прибыли взрывотехники, которые совершили контролируемый подрыв предмета. Задержанным оказался выходец из России, который в данный момент находится в статусе просителя убежища. Как сообщили в спецслужбах, молодой человек изготовил примитивное взрывное устройство небольшой мощности. Причины этого поступка пока неясны, отметили в полиции. Адвокат задержанного объясняет случившееся "мальчишеской шалостью", а правоохранители предъявили молодому человеку обвинение в незаконном хранении взрывчатых веществ, ему грозит серьезное наказание.