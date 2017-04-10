В США засекретили дело задержанного испанской полицией программиста из РФ

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американское министерство юстиции не комментирует задержание в Испании программиста из Санкт-Петербурга Петра Левашова по запросу США, его дело засекречено, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя ведомства.

Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, его подозревают в хакерстве. Факт задержания подтвердили в посольстве России в Мадриде. Левашову оказывается вся необходимая консульская помощь, дипломаты поддерживают контакт с полицией. Телеканал RT со ссылкой на супругу Левашова Марию сообщал, что его задержали по запросу США. Представители правоохранительных органов Испании в разговоре с РИА Новости отказались подтвердить эту информацию.

"Дело в США остается засекреченным, поэтому на данный момент мы не можем предоставить никакую информацию", — сказал официальный представитель отдела по уголовным делам минюста США Питер Карр (Peter Carr). По его словам, связь дела Левашова с угрозами национальной безопасности пока не установлена.

Как отмечает агентство, расследованием киберпреступлений с государственным финансированием занимается в минюсте США отдел по национальной безопасности.