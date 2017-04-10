В Харькове прогремел взрыв, пострадал подросток

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости. Мальчик пострадал от взрыва неизвестного предмета в Харькове, обстоятельства происшествия выясняются, сообщает главное управление национальной полиции Украины в Харьковской области.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Холодногорского отдела полиции Харькова накануне вечером, после чего на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

"По предварительным данным, в этот день два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет, 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги", — говорится в сообщении полиции.

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.