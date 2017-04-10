В ДНР заявили о более 40 нарушениях перемирия со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (83)

ДОНЕЦК 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики более 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, обстреляв при этом 17 населенных пунктов самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам представитель министерства обороны ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 43 раза нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны ВСУ подверглись 17 населенных пунктов республики, по которым применялись танки, минометы, БМП, БТР, зенитные установки, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал представитель ведомства.

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