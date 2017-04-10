В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Апрель 2017 (82)

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики 4 раза нарушили режим прекращения огня, применив минометы 82-мм, БМП-1,2, зенитные установки ЗУ-2, гранатометы (РПГ, СПГ) и стрелковое оружие", — рассказали в пресс-службе.

По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Нижнее Лозовое, Калиновка, Калиново. Собеседник агентства уточнил, что всего по территории республики было выпущено порядка 90 снарядов.

"Пострадавших в результате обстрелов и повреждений нет", — добавили в пресс-службе.

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