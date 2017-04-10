В ЛНР заявили о четырех обстрелах со стороны силовиков за сутки

ЛУГАНСК, 10 апр — РИА Новости. Украинские силовики за минувшие сутки четыре раза обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, обстрелам подверглись районы населенных пунктов Донецкий, Нижнее Лозовое, Калиновка, Калиново. Собеседник агентства уточнил, что всего по территории республики было выпущено порядка 90 снарядов.
"Пострадавших в результате обстрелов и повреждений нет", — добавили в пресс-службе.
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