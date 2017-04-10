Иракские курды заявили о готовности провести референдум о независимости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители различных партий Иракского Курдистана провели встречу с иностранными дипломатами и консулами, работающими в Эрбиле, чтобы предупредить их о проведении в этом году референдума о независимости региона, сообщил медиацентр Патриотического союза Курдистана.
"Курды передали свое желание странам, имеющим представительства в Курдистане. Было отмечено, что референдум является естественным правом любой нации, в том числе курдского народа", — цитирует медиацентр одного из курдских политиков, принимавших участие во встрече. Курды также обратились к дипломатам с просьбой поддержать референдум и участвовать в наблюдении за его проведением.
Медиацентр также сообщает, что курдские политики сообщили дипломатам о заявлении премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, который 23 марта публично пообещал, что референдум о независимости Курдистана состоится в этом году.
"После референдума (о независимости) переговоры с Багдадом будут вестись на основе его результатов", — цитирует медиацентр члена политбюро Демократической партии Курдистана Рожа Нури Шауза.
Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны. В автономии действует несколько партий, в том числе крупнейшие — Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК).