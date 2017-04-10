Иракские курды заявили о готовности провести референдум о независимости

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Представители различных партий Иракского Курдистана провели встречу с иностранными дипломатами и консулами, работающими в Эрбиле, чтобы предупредить их о проведении в этом году референдума о независимости региона, сообщил медиацентр Патриотического союза Курдистана.

По данным медиацентра, встреча состоялась в Эрбиле — столице автономного региона Иракский Курдистан. Курдская делегация включала представителей Патриотического союза Курдистана (ПСК) и Демократической партии Курдистана (ДПК). Со стороны иностранных дипломатов во встрече участвовали руководители иностранных консульств, работающих в Эрбиле.

"Курды передали свое желание странам, имеющим представительства в Курдистане. Было отмечено, что референдум является естественным правом любой нации, в том числе курдского народа", — цитирует медиацентр одного из курдских политиков, принимавших участие во встрече. Курды также обратились к дипломатам с просьбой поддержать референдум и участвовать в наблюдении за его проведением.

Медиацентр также сообщает, что курдские политики сообщили дипломатам о заявлении премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана Барзани, который 23 марта публично пообещал, что референдум о независимости Курдистана состоится в этом году.

Кроме того, 5 апреля делегация Иракского Курдистана посетила Багдад, чтобы обсудить эти вопросы с властями Ирака. На переговорах с президентом Ирака Фуадом Масумом, премьер-министром Хайдером аль-Абади и спикером парламента Салимом аль-Джабури, в частности, поднималась тема провинции Киркук — спорной между Ираком и Иракским Курдистаном. В марте этого года власти Киркука, несмотря на протесты Багдада, распорядились поднять на административных учреждениях провинции флаги Курдистана, а курдский язык получил статус второго официального языка.

"После референдума (о независимости) переговоры с Багдадом будут вестись на основе его результатов", — цитирует медиацентр члена политбюро Демократической партии Курдистана Рожа Нури Шауза.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны. В автономии действует несколько партий, в том числе крупнейшие — Патриотический союз Курдистана (ПСК) и Демократическая партия Курдистана (ДПК).