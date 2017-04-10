Власти Пекина обещают вознаграждение за информацию об иностранных шпионах

ПЕКИН, 10 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Пекина объявили о новой программе денежного вознаграждения гражданам до 500 тысяч юаней (72,4 тысячи долларов) за предоставление информации о шпионах и деятельности иностранных разведслужб, следует из соответствующего постановления управления государственной безопасности Пекина, распространённого китайскими СМИ.
По словам представителя управления министерства общественной безопасности города, слова которого приводится вместе с опубликованным документом, иностранные разведслужбы, шпионы и "прочие вражеские силы" воспользовавшись постоянным увеличением контактов с иностранными государствами, ростом количества выезжающих и въезжающих в страну, нарастили "политическое проникновение, сепаратистскую деятельности, призывы к восстанию и другие виды подрывной деятельности".
В опубликованном документе, состоящем из 12 статей, расписаны расценки за предоставленную информацию, которые зависят от ее важности. Выявившие деятельность шпионов граждане могут сообщить об этом по соответствующему телефону, отправить письмо или лично явиться в управление госбезопасности. Власти при этом предупреждают, что граждане несут ответственность перед законом за заведомо ложный донос и распространение ложной информации.