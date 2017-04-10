СМИ: британская больница на протяжении десятилетий хранила органы доноров

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Больница английского города Саут-Шилдс забирала органы умерших без согласия родственников и после хранила их "дольше положенного срока", сообщает газета Belfast Telegraph.

Как пишет издание, образцы человеческой ткани были обнаружены в ходе проверки в марте 2015 года. Тогда же было установлено, что их хранили в больнице "дольше положенного срока". В частности, Сара Симпсон сообщила, что ее отец скончался в 1995 году. Семья кремировала отца, будучи уверенной, что его тело осталось нетронутым. Однако больница забрала органы отца девушки без согласия родственников и хранила их 22 года.

На данный момент полиция проводит расследование, чтобы идентифицировать эти образцы. Для этого специального проинструктированные сотрудники полиции лично встречаются с семьями тех, кто мог оказаться донорами этих тканей.