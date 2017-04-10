Тротил и гвозди вместо вербы: Египет погрузился в траур после терактов

КАИР, 10 апр — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. В Египте в понедельник начинается трехдневный траур по погибшим в результате двух терактов, совершенных смертниками в торжественный для христиан день Вербного (или Пальмового) воскресенья в церквях городов Танта и Александрия и унесших жизни почти пятидесяти человек. Телеканалы меняют сетку вещания, а власти пытаются понять, где были допущены ошибки в системе безопасности и как избежать повторения подобной трагедии в будущем.

Пришли с тротилом и гвоздями

Взрывы прогремели в воскресенье в церквях Египта с разницей в несколько часов. Вначале — в главной церкви египетского города Танта — Мар-Гиргис в зале площадью 600 квадратных метров, вмещающем порядка ста сидячих мест. Исполнитель теракта пришел в храм с закрепленном на теле поясом смертника с тротилом и гвоздями в начале службы, когда церковь была полна прихожан. Как сообщили выжившие очевидцы, мужчина 30-ти лет, одетый в коричневый пиджак, галстук и черные ботинки, прошел до первого ряда скамеек в главном зале церкви и сразу привел в действие взрывное устройство. В результате этого взрыва погиб 31 человек, около восьмидесяти получили ранения.

Пока страна приходила в себя от шока, а полиция сосредоточила все силы на Танте, в кафедральный собор Александрии, где в воскресенье службу проводил патриарх Коптской церкви Тавадрос ll, спешной уверенной походкой направлялся второй смертник — "мужчина средних лет в одежде как у коптов", — как напишут о нем газеты.

На входе в церковь он попытался обойти рамку металлоискателя, но бдительные полицейские, в числе которых была женщина-офицер, остановили мужчину и попросили все же пройти через металлоискатель. После этого смертник и привел в действие взрывное устройство прямо у рамки металлоискателя, не сумев попасть внутрь. В числе погибших от этого взрыва — 17 человек, как христиане, так и мусульмане, среди них семеро полицейских, которые ценой собственных жизней не пропустили террориста в храм и помогли избежать еще больших жертв.

В районе трагедии в Александрии началась настоящая паника, распространялись слухи о возможных новых терактах, заложенных в общественных местах взрывных устройствах.

Ответ властей: ЧС и ввод войск

На церкви нападают не впервые

Учитывая тяжелые последствия терактов, ситуацию в стране и регионе в целом, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пошел на достаточно радикальные меры. Он распорядился направить в помощь полиции подразделение армейской охраны, которое незамедлительно заняло позиции у храмов и наиболее важных объектов. Позже глава государства объявил, что на всей территории страны будет введен на три месяца режим чрезвычайной ситуации. Президент также поручил вооруженным силам ужесточить меры по охране границ, а силам безопасности – усилить охрану жизненно важных объектов.

Взрывы в Танте и Александрии стали далеко не первыми нападениями на храмы в Египте. Четыре месяца назад, 11 декабря 2016 года, взрыв прогремел в соборном комплексе в Аббасии в Каире. Теракт привел к гибели 27 человек. Взрыв осуществил 22-летний террорист-смертник, прошедший вместе с верующими в здание церкви, где затем привел в действие закрепленное на теле взрывное устройство. В первый день января 2011 года террористы устроили взрыв у одной из крупнейших церквей Александрии после новогодней службы. Тогда погибли 24 человека.

Египетские копты представляют самую значительную христианскую общину Ближнего Востока. По разным данным, они составляют около 10% от 93-миллионного населения страны. Только в Каире насчитывается 163 коптские церкви.

Почему Танта и Александрия

Город Танта — крупный транспортный узел между Каиром и Александрией, а также промышленный и сельскохозяйственный центр, расположен примерно в 100 километрах к северу от египетской столицы. Он является административным центром провинции Эль-Гарбия, где проживают порядка пяти миллионов человек, значительная часть из которых исповедует христианство. В отличие от многих других регионов, христиане Эль-Гарбии не имеют мест компактного проживания, они полностью интегрированы со своими согражданами, исповедующими ислам.

Расположенная на побережье Средиземного моря Александрия является вторым по численности населения городом. Александрия всегда была местом, где мирно сосуществуют представители разных конфессий и национальностей. В этом городе находится и одна из резиденций коптского патриарха.