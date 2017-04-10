Бибилов созвонился с действующим президентом Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов созвонился с действующим президентом Леонидом Тибиловым, они обсудили предварительные результаты голосования и стихийный митинг сторонников Бибилова у здания ЦИК.

Десятки сторонников Бибилова находятся у ЦИК республики. Как заявил РИА Новости один из сторонников Бибилова, люди недовольны тем, что избирком утверждает, что еще не все бюллетени обработаны на данный момент. Он добавил, что сторонники Бибилова готовы оставаться у здания ЦИК всю ночь.

"И Леонид Харитонович (Тибилов), и я конечно понимаем, что в данном случае главное — спокойствие для нашего общества. Мы видели очень много митингов, и мы прекрасно осознаем, хватит, чтобы люди выходили, хватит, чтобы люди были недовольны", — сказал Бибилов.

По его словам, его мнение разделяет действующий глава государства. "Мы прекрасно понимаем, и Леонид Харитонович подчеркнул, что те результаты, которые есть, они известны всем, и эти результаты будут официально заявлены Центральной избирательной комиссией", — сказал Бибилов.

Действующий глава государства Леонид Тибилов по итогам обработки 35% протоколов набирает 26,5%. Спикер парламента Анатолий Бибилов – 48,7%. Третий кандидат, сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает лишь 19,1%.

Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.