Бибилов созвонился с действующим президентом Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов созвонился с действующим президентом Леонидом Тибиловым, они обсудили предварительные результаты голосования и стихийный митинг сторонников Бибилова у здания ЦИК.
"И Леонид Харитонович (Тибилов), и я конечно понимаем, что в данном случае главное — спокойствие для нашего общества. Мы видели очень много митингов, и мы прекрасно осознаем, хватит, чтобы люди выходили, хватит, чтобы люди были недовольны", — сказал Бибилов.
Действующий глава государства Леонид Тибилов по итогам обработки 35% протоколов набирает 26,5%. Спикер парламента Анатолий Бибилов – 48,7%. Третий кандидат, сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает лишь 19,1%.
Всего открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.