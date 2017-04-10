Пушков предостерег Трампа от новых санкций против России

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президенту США Дональду Трампу "надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России".

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли сообщила, что Трамп обсуждает с членами своей администрации возможность введения новых санкций в отношении России и Ирана за поддержку Сирии.

"Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции против России. Он заслужит аплодисменты (сенатора Джона) Маккейна, но взорвет последний шанс на диалог", — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

Трампу надо трижды подумать, прежде чем вводить новые санкции пр.России. Он заслужит аплодисменты Маккейна, но взорвет посл. шанс на диалог. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 апреля 2017 г.

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В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. По данным Пентагона, всего были выпущены 59 ракет. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.

Минобороны России также сообщило, что при ударе были уничтожены склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов МиГ-23 и радиолокационная станция. Корреспондент РИА Новости передал с места событий, что часть авиатехники, включая пять истребителей, уцелела, взлетно-посадочная полоса серьезно не пострадала, восемь ангаров разрушены вместе с техникой.