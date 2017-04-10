Бибилов призвал собравшихся сторонников расходиться по домам

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Кандидат в президенты Южной Осетии Анатолий Бибилов призвал своих сторонников, собравшихся у здания ЦИК республики, уважать закон и расходиться по домам.

"Осетины всегда были законопослушным народом, и поэтому мы всегда будем говорить, что мы живем и работаем по закону. И прошу вас, пусть наше собрание сегодня окончится, большое вам спасибо", — сказал Бибилов, отметив, что днем он выступит перед своими сторонниками.

В то же время он выразил уверенность, что ЦИК объявит победителя в первом туре. "А если этого не произойдет, то здесь соберется гораздо больше, чем сейчас", — сказал он, выступая перед своими сторонниками.

Глава ЦИК Белла Плиева также прокомментировала стихийный митинг сторонников Бибилова.

"Я понятия не имею, зачем они там собрались. Дело в том, что у нас идет работа. Зачем торопиться, эта работа обычая и так бывает на всех выборах", — сказала Плиева.