Сторонники Бибилова собираются напротив здания ЦИК Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 10 апр — РИА Новости. Сторонники кандидата в президенты Южной Осетии Анатолия Бибилова собираются напротив здания ЦИК республики, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Перед ними выстроилась шеренга вооруженных людей в форме.

Собравшиеся требуют от ЦИК признать победу Бибилова на выборах президента. В данный момент они ведут переговоры с руководителем госохраны президента.

Как заявил РИА Новости один из сторонников Бибилова, люди недовольны тем, что избирком утверждает, что еще не все бюллетени обработаны на данный момент. Он добавил, что сторонники Бибилова готовы оставаться у здания ЦИК всю ночь.

Ранее сообщалось, что сторонники Бибилова выдвинулись в сторону ЦИК от штаба кандидата в президенты.

Глава ЦИК Белла Плиева ранее сообщила журналистам, что, по данным обработки 35% протоколов, спикер парламента Южной Осетии Анатолий Бибилов побеждает на выборах президента республики, набирая 48,7% голосов избирателей. По ее словам, действующий глава государства Леонид Тибилов набирает 26,5%. Третий кандидат, сотрудник КГБ Алан Гаглоев набирает лишь 19,1%.